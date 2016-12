Record de ventes pour Alibaba lors du Singles' Day 2016

17,8 milliards de dollars, soit 16,38 milliards d'euros, ont été dépensés en une journée par les Chinois sur Alibaba ce vendredi 11 novembre. Le géant du e-commerce lance tous les ans une journée de promotions sur sa marketplace pour célébrer le "jour des célibataires" : 11 novembre, qui est symbolisé par le chiffre 1 qui se répète dans la date. 24 heures de prix cassés pour encourager les célibataires à s'offrir des cadeaux entre eux. Et la "blague" est devenue véritable phénomène commercial, jusqu'à dépasser le Cyber Monday qui avait généré 3,1 milliards de dollars en 2015.

L'édition 2016 du Singles' Day est un donc un record pour Alibaba, qui note une hausse de ses ventes de 32% par rapport à 2015. Un milliard de transactions (jusqu'à 175 000 commandes par seconde au pic de la journée) ont été enregistrées en une journée, 82% sur mobile. La solution de paiement du groupe, Alipay, a dû gérer 120 000 transactions par seconde au pic de la journée.

Alibaba n'a pas lésiné sur les moyens, en lançant son "Global Shopping Festival" (qui correspond à la journée du Singles' Day) en trombe avec un gala suivi par 11 millions de téléspectateurs. Stars et paillettes étaient au rendez-vous.



Pour sa première édition du Global Shopping Festival en 2009, Alibaba référençait 27 sites de e-commerce. Cette année 235 pays étaient ouverts aux consommateurs chinois. 37% des clients ont acheté à des marques internationales, en tête desquelles Apple, Nike et New Balance. Dans le top des pays étrangers qui ont généré des ventes, on retrouve le Japon, les États-Unis, la Corée du Sud, l'Australie et l'Allemagne. Côté marques européennes, celles qui ont le plus vendu sur Alibaba sont Siemens, Philips et Adidas.



Alibaba a tenu ses promesses, en offrant une expérience optimale aux consommateurs du monde entier, et en prouvant que sa solution cloud comme sa solution de paiement pouvaient gérer des volumes de ventes toujours plus importants. De quoi inquiéter le rival Amazon, qui lance dès aujourd'hui des promos en avant-première dans le cadre de la Black Friday Week qui débute le 21 novembre.