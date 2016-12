Sarenza ouvre un nouvel entrepôt en Ile-de-France

Souplesse, flexibilité et personnalisation sont les maîtres mots de la nouvelle organisation de Sarenza. Au sein du nouvel entrepôt ouvert en Seine-et-Marne, une installation mécanisée et un nouveau système logistique qui devraient permettre de stocker 2,6 millions de produits. Avec ses 3 km de convoyeurs, 23 mâts de stockage grande vitesse et 9 brins d'expédition, Sarenza annonce un délai de 10 minutes à 2 heures maximum entre la confirmation du paiement et l'arrivée du colis au camion. Grâce à cette infrastructure, l'enseigne ambitionne de livrer jusqu'à 40 000 colis par jour, toujours sous 24 heures.

L'entrepôt accueille un nouveau poste dédié à la personnalisation des achats, baptisé VAS pour " value added services " (ou service à haute valeur ajoutée). Les colis pourront contenir des messages surprise à destination des clients, des goodies ou encore porter un emballage cadeau, selon le profil du client ou de sa commande.

Conçu par XPO Logistics pour 25 millions d'euros, cette installation est une nouvelle étape dans la croissance européenne de la marque française, faisant suite à une levée de fonds de 74 millions d'euros en 2014. Sarenza continue son expansion internationale avec l'ouverture de la livraison en Norvège et en Finlande prévue pour cet automne 2017.