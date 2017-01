Le Search occupe une place prépondérante dans l'univers du digital

Le Search adresse une audience dont l'intention d'achat est forte. En effet, les investissements publicitaires globaux en Search ont connu une croissance de 4% en 2015, d'après l'étude Les Métamorphoses du Search réalisée par Médiamétrie et l'IAB. Le display, quant à lui, a connu une croissance de 10%, cependant ses investissements publicitaires atteignent 33%, soit 23% de moins que ceux consacrés au Search.

Ainsi, le canal de prédilection de cet outil marketing demeure être le mobile pour les publicitaires, avec 25% des investissements consacrés, soit une hausse de 58%. Une démarche montrant qu'à l'avenir, ce canal sera le plus utilisé par les "chercheurs". Sur desktop, les investissements ont baissé de 7% mais 7 millions de chercheurs mensuels utilisent toujours ce canal pour effectuer leurs recherches et 4 millions d'utilisateurs sont mobile first. Près de 12,5 millions de chercheurs utilisent régulièrement ces deux canaux et 14 millions cherchent à la fois sur desktop, mobile et tablette. Au total le nombre de chercheurs en France a atteint 44 millions en 2015. L'étude révèle également que les moteurs de recherche les plus fréquentés sont, sans surprise, Google Search & Google Image Search, Bing, Yahoo Search et Orange le moteur.

Par ailleurs, lors d'une recherche liée à un achat, plus de la moitié des chercheurs cliquent sur des liens naturels et 24% sur des liens spécialisés. La fonctionnalité " Shopping " est quant à elle, de plus en plus utilisée (29%), particulièrement par les 15-34 ans. Les sites les plus visités après une recherche sont des sites spécialisés, comme des blogs et sites communautaires à 48%, des sites marchands généralistes à 45% et des vidéos à 44%.

Le Search demeure donc le levier d'acquisition prioritaire du e-commerce dans la mesure où 77% des achats sur internet débutent sur un moteur de recherche. Ainsi, le succès de cet outil repose sur la synergie du référencement naturel et de Google AdWords. De plus, le Search offre une grande capacité de personnalisation, permet d'ajuster la proposition sémantique et donc de se rapprocher au plus près de la demande de l'internaute. Cet outil est désormais obligatoire pour les marketers, leur permettant de proposer aux internautes, les publicités les plus pertinentes dans un contexte donné.