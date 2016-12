Le Singles' Day 2016 , plus lucratif que jamais

11/11... 1+1+1+1 = beaucoup de célibataires. C'est la raison pour laquelle la date du 11 novembre a été choisie en Chine pour fêter les célibataires.



Venu de Chine, Single's Day ou Double Eleven doit sa réputation d'anti-Saint Valentin à sa date : 11-11 - soit quatre unités. Quel meilleur moment, dans un pays où la symbolique des chiffres a l'importance qu'on lui connait, pour célébrer son célibat en s'achetant un cadeau ? Telle est l'idée de départ de la plus grosse vente évènementielle du e-commerce au monde, inventée comme la légende (ou le storytelling ?) le veut par des étudiants esseulés de l'université de Nanjing, dans l'est du pays, au début des années 90. Il faudra attendre 2009 et la cooptation d'Alibaba pour conférer à l'évènement une envergure digne de ce nom. En 2014, le chiffre d'affaires du géant du e-commerce chinois généré à l'occasion de ce marathon de 24 heures de ventes à prix cassés a explosé tous les records du genre - et attiré l'attention des acteurs du e-commerce du monde entier : 9, 3 milliards de dollars. Soit près du double des 5,75 milliards de dollars générés l'année précédente. Un record qu'Alibaba s'est mis en tête de dépasser...



Au-delà de l'aspect ludique, cette date est devenu un rendez-vous incontournable des retailers et e-commerçants. Aux USA, elle surpasse déja le Black Friday et leCyber Monday, journées shopping symboliques s'il en est de l'autre côté de l'Atlantique. En 2015, le Singles' Day a également généré plus de 14 milliards de dollars US en une journée, sur le site Alibaba seulement (source : Forrester).



Dorénavant, le Singles' Day ne se limite plus à une journée exceptionnelle de shopping, et la communication des retailers doit être plus ambitieuse. C'est aussi un évènement qui devient de plus en plus global en s'étendant au-delà de la Chine et de l'Asie. Des promotions attractives et des livraisons cross-border sont des prérequis pour les retailers qui veulent se lancer.

La tendance pour les e-commerçants en 2016 est de s'octroyer le soutien des célébrités et d'influenceurs qui encouragent les consommateurs à participer au Singles' Day sur les réseaux sociaux. Toujours d'après Forrester, Alibaba devrait se lancer dans le live streaming pour mieux engager les shoppers et prévoit même d'introduire le shopping en réalité virtuelle pour cette édition. De l'avis de Xiaofeng Wang, consultante chez Forrester, cette annonce s'apparente toutefois plus à une campagne marketing qu'à une réelle volonté de faire vendre.

L'analyste rappelle que le succès des enseignes dépendra pour beaucoup des efforts fournis pour contenter les attentes des consommateurs sur l'expérience mobile et online. Forrester prévient, de plus en plus de consommateurs chinois deviennent de " super-shoppers " qui ne veulent pas seulement plus de choix et plus de promotions mais des offres uniques, une expérience fluide et sans couture. Attention cependant, avec l'afflux de consommateurs, la logistique a toujours été le point noir par le passé. Le cabinet conseil s'attend à ce que les consommateurs aient une tolérance de plus en plus faible à l'égard des livraisons tardives, des sites internet et systèmes de paiement qui tombent en erreur..