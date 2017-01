Web analytics et tag management : quelles solutions pour les sites ?

Si les solutions de web analyse sont couramment utilisées aujourd'hui, elles le sont de plus en plus en parallèle de solutions de tag management, selon le cabinet de conseil Converteo, qui publie aujourd'hui son baromètre 2016 sur le marché de ces deux solutions.



88% des sites interrogés utilisent en 2016 au moins l'une des deux, en l'occurrence la solution de web analyse dont le marché est arrivé à maturité. Pour la même période, ce chiffre est de 76% pour les sites du Top50 qui ont tendance à internaliser ces solutions et qui échappent ainsi en partie au périmètre de l'étude. La tendance chez tous les acteurs est à la concentration des outils : plus de la moitié n'utilise plus en 2016 qu'une solution de web analyse, contre seulement un tiers en 2015. Moins marqué, ce schéma se retrouve au sein du Top50.

Google domine, Adobe progresse



Converteo avance le développement des offres de solutions groupées qui incitent à l'exclusivité et la fidélité envers un même éditeur ainsi que la labellisation de Google Analytics par l'OJD pour expliquer cette tendance. La solution de Google reste la plus couramment utilisée, y compris au sein du Top50, mais Adobe est la seule solution à avoir gagné des parts de marché en 2016 pour cette catégorie, notamment auprès des e-commerçants.

Enfin le tag management est de plus en plus utilisé en parallèle du web analytics chez 38% des sondés (+ 3 points en 2016), mais reste utilisé seul par 52% d'entre eux. Google Tags manager est surreprésenté au sein des sites médias, alors qu'Adobe l'est encore une fois au sein du e-commerce.



Converteo se base pour cette étude sur les sites du Top200 constitué par Alexa rank, qui ont été sondés entre le 12 et le 25 novembre 2016.