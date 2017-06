E-commerce : le marché mondial des produits de grande conso en croissance de 26%

En France, la part de marché des ventes online en circuits généralistes a atteint 5,5% en 2016.

L'E-commerce Index, baromètre trimestriel Kantar Worldpanel sur les ventes e-commerce en produits de grande consommation- produits frais libre service (PGC-FLS), dévoile la croissance mondiale du marché des produits de grande consommation en e-commerce. En 2016, les ventes PGC-FLS en ligne se sont développées de +26%, l'e-commerce contribuant ainsi à 35% de la croissance mondiale du marché. Les ventes continuent à se développer, particulièrement sur les marché les plus avancés en termes d'e-commerce comme la France, où la part de marché du online s'est développée de 5,1% à 5,5% cette année en circuits généralistes.

Part de marché valeur e-commerce par pays (pourcentage des dépenses PGC-FLS en e-commerce vs. total des dépenses PGC-FLS des ménages, tous circuits confondus)





En 2016, la croissance du e-commerce en grande consommation a été la plus forte sur les marches les plus matures en Asie: Chine (+53%) et Corée du Sud (+40%). En Europe, les évolutions les plus notables sont en Espagne et au Portugal, avec respectivement +29% et +24%, alors que les plus gros marchés e-commerce, UK et France, sont encore en croissance au rythme de +8%.

Alors que la Chine ou la Corée du Sud ont clairement adopté l'expérience d'achat digitale, l'Amérique Latine reste moins impliquée. Aux USA, le 2nd plus gros marché e-commerce, la part de marché de ce dernier atteint juste 1,5%. Néanmoins, grâce aux initiatives d'Amazon et de distributeurs PGC-FLS plus installés aux US, il est fort probable que la région rattrape son retard rapidement.

Kantar Worldpanel identifie trois marches e-commerce clés : le marché avancé, le marché mature, et le marché émergent. La Corée du Sud incarne le marché avancé, avec près de 70% de la population qui achète en ligne plus d'une fois par mois. Le Royaume-Uni, la France, les USA, la Chine continentale et Taïwan sont des marches matures, où le online atteint plus du quart de la population. Le marché émergent concerne des régions comme certaines parties de l'Amérique Latine, où la part de marché du e-commerce reste faible, avec moins de 10% de la population qui achète en ligne. Néanmoins, cette proportion est appelée à se développer dans la mesure où la connectivité se développe, et où un nouveau groupe de consommateur à accès à l'achat en ligne pour la première fois.

La proportion de ménages qui ont acheté des PGC-FLS en ligne au moins une fois dans l'année s'accroît significativement à travers le globe, exception faite de l'Argentine.

Pourcentage de ménages qui ont acheté au moins une fois des PGC-FLS en ligne en 2016





*France: données Online / Offline en circuits généralistes uniquement

À l'échelle mondiale, la fréquence d'achat en ligne augmente également, alors que les ménages français achètent online en moyenne 9,8 fois par an, contre 9,3 fois en 2015.



Nombre d'achats PGC-FLS en ligne par an et par foyers des ménages utilisant ce canal





Alors que les achats en ligne se font plus fréquents, les dépenses moyennes par panier online restent bien nettement supérieures à celles offline - avec des dépenses moyennes online deux fois supérieures en Corée du Sud, Taïwan, ou France, et quatre fois plus élevées au Royaume-Uni.