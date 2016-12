[Étude] Les internautes passent 1h30 chaque jour sur le Web

Au quotidien, les internautes ont passé chacun 1 heure et 30 minutes en moyenne sur Internet depuis leur ordinateur. Ce sont les personnes âgées entre 15 et 34 ans qui passent le plus de temps sur Internet avec 1 heure et 49 minutes par jour. Les CSP+ y consacrent chaque jour 10 minutes de plus que l'ensemble des internautes, soit 1 heure et 40 minutes.



En octobre 2016, 47,3 millions d'individus se sont ainsi connectés au moins une fois sur Internet à partir d'un ordinateur. Parmi eux, 24,9 millions l'ont fait en moyenne chaque jour, soit près de 2 Français sur 5 (39,9%).





Les internautes passent le plus de temps sur les sites de jeux en ligne, leur consacrant 49 minutes et 29 secondes chaque jour. Arrivent ensuite les Blogs et sites communautaires puis les sites de vidéos et de cinéma. Les internautes y dédient quotidiennement respectivement 32 minutes et 30 secondes et 24 minutes et 33 secondes en moyenne.