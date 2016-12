La moitié des cyberacheteurs sont des cashbackers

Réductions, bons plans et codes promos fleurissent sur le Web et les internautes ne s'en privent pas. Mais qui sont ces e-consommateurs adeptes du cashback, cet outil promotionnel leur permettant de bénéficier de réductions sous forme de cash lors de leurs achats ? Une étude réalisée par Toluna pour Webloyalty, éditeur d'e-shopping, établit le portrait-robot des cashbackers Français.



En effet, sur 36 millions de cyberacheteurs, 18 millions déclarent utiliser ou avoir déjà eu recours à un portail de cashback. Le premier profil dressé par l'étude est celui des femmes actives CSP+ entre 35 et 54 ans. Elles représentent 61% des cahsbackers Français.

Les femmes actives ayant un fort pouvoir d'achat sont donc de ferventes utilisatrices de ces systèmes de réduction d'achat. Ensuite, l'étude précise qu'un cashbacker français dépense 105 euros par mois répartis sur 6 sites marchands différents.Un cyberacheteur " lambda ", 75 euros répartis sur 5 sites marchands, soit 30 euros de plus et 1 site de plus qu'un cyberacheteur non utilisateur du cashback.



Un constat qui concède aux cashbackers leurs statuts d'acheteurs dépensiers. Enfin, leurs habitudes d'achats sont souvent similaires. La mode remporte le palmarès des produits les plus achetés en ligne, pour 54% des cashbackers et 47% des acheteurs traditionnels. En seconde position, les produits culturels pour 42% des cashbackers et 38% des non cashbackers. La troisième position revient aux produits hight tech avec 39% de cashbackers et 34% d'acheteurs traditionnels.







Méthodologie : L'étude a été réalisée auprès de 1 024 personnes au mois d'octobre 2016.