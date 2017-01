NRF17 : Les retailers américains investissent dans la formation digitale

Dans le cadre du Retail Big Show, la National Retail Federation vient d'annoncer le lancement d'un programme de formation baptisé RISE Up, pour Retail Industry Skills & Education.



Ce programme réunit des douzaines d'entreprises impactées par la transformation digitale, à l'instar de Walmart, qui a été le premier investisseur, Home Depot, Disney, Macy's, Target ou encore la chaîne de fast-food White Castle. Elles pourront y former leurs employés, alors que des organismes partenaires ouvriront le programme aux étudiants et aux personnes sans emploi.



RISE Up doit permettre de former la force de travail de demain et ainsi permettre aux employés de rester compétitifs face aux vagues d'innovations à venir, tant in-store qu'en ligne. Les formations vont concerner les univers des magasins, des centres d'appels mais aussi des centres logistiques.



"RISE Up va aider les retailers à relever certains défis comme réduire le temps d'embauche et limiter le turnover" explique le CEO de la NRF Matthew Shay. "C'est une première, qui va permettre de combler le fossé entre les chercheurs d'emploi et les diverses opportunités de carrière qu'offre le retail" ajoute Mindy Grossman, CEO d'HSNi et nouvelle arrivante au board de la NRF.



