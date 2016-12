Noël 2016 : 40% des consommateurs ont prévu d'augmenter leurs dépenses

40% des consommateurs ont prévu d'augmenter leurs dépenses de Noël, par rapport à l'année dernière, avec un budget moyen de 607 euros par foyer. C'est le résultat d'une étude menée par Accenture auprès de 1000 consommateurs français.

Leurs comportements d'achat devraient aussi évoluer : les consommateurs français en veulent plus pour leur argent. 62% effectueront leurs achats dans des magasins et sur des sites en ligne différents pour avoir le prix le plus bas pour chaque achat, au lieu de tout acheter au même endroit. 48% seront attirés par des promotions dans des magasins non fréquentés l'année précédente. 70% devraient visiter Amazon avant de chercher ailleurs.



Autre grand enseignement de cette étude, 60% des consommateurs seraient d'accord pour partager des données personnelles et préférences d'achats avec les distributeurs afin de recevoir des offres personnalisées.



Même si 77% des décisions seront influencées par les réseaux sociaux (avec en premier lieu Facebook, YouTube, Instagram et Pinterest), les consommateurs prévoient d'effectuer la majorité de leur shopping dans des points de vente physiques (49%) contre 36% seulement en ligne.



Côté cadeaux, la majorité des achats effectués seront des jouets (64%), puis de l'habillement (61%) et des accessoires (47%).