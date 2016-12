Noël : les cadeaux digitaux se font une petite place sous le sapin

Si les produits digitaux seront bien sous le sapin, l'engouement des Français reste modéré seulement 24% d'entre eux ont l'intention d'offrir des smartphones, tablettes, ordinateurs ou encore objets connectés à Noël.

Ces produits seront plutôt destinés aux proches, aux membres de la famille d'une part (15%) mais aussi au conjoint (7%). 5% ont par ailleurs l'intention de se faire plaisir en se les achetant eux-mêmes.

Les 35 à 49 ans sont ceux ayant le plus l'intention d'achat ces produits numériques (30%, contre 20% des 18-24 ans, et 21% des sondés de 65 ans et plus).

La présence ou non d'enfants, particulièrement demandeurs de ce type de produits, impacte fortement la décision d'en offrir à Noël : 35% des foyers avec enfants comptent offrir ces produits contre 20% des foyers sans enfants.

Les jeunes âgés de 18 à 24 ans, qui disposent d'un pouvoir d'achat restreint, seront seulement 2% à s'offrir des produits digitaux pour eux-mêmes. Il en est de même pour les personnes âgées de 50 ans et plus, elles sont en effet 3% à ne pas en voir l'utilité.

Méthodologie : sondage OpinionWay pour Trusted Shops, menée en novembre 2016 auprès de 1 023 personnes, échantillon représentatif de la population française.