Le nombre d'avis sur un produit prévaut sur leur tonalité

La mise en ligne d'avis accompagnant un produit booste les ventes de celui-ci, selon le rapport "Évaluation de l'impact des notes et avis sur les performances du commerce en ligne" publié par Profitero. "Les produits les plus vendus dans une catégorie -faisant partie du top 10- ont tendance à avoir plus d'avis que les autres produits figurant parmi les 100 premiers produits de la catégorie dans son ensemble -beaucoup bénéficient même du double ou du triple", affirme Keith Anderson,Profitero SVP of global strategy et auteur du rapport. Sur la plateforme Amazon France, cela est particulièrement marqué dans les catégories chocolat, montres et fournitures de bureau.





Nombre moyen d'avis pour les produits les plus vendus dans le Top 10 et Top 100 des différentes catégories sur amazon.fr



Selon les auteurs du rapport, lorsqu'un produit passe de zéro avis à au moins un avis, il dispose d'une augmentation du trafic moyen de 108% et d'une croissance de 65% du taux de conversion. L'enquête indique qu'il existe un nombre de commentaires idéal, lequel se situe autour de 35-50 avis. "Nous constatons des rendements décroissants après avoir atteint le point critique correspondant à 50 commentaires, explique Darcy Reifenberger, global product manager de dunnhumby's BzzAgent. Une fois que vous avez 50 avis, il est préférable de soutenir le prochain produit du portefeuille. La valeur des critiques a également tendance à ne pas se construire d'un seul coup. Si les marques doivent encourager les évaluations, elles devraient le faire de façon continue grâce à des campagnes "actualisées" en utilisant un échantillonnage bien géré."

En l'absence d'avis, les internautes se tournent vers Google ou Amazon



Les marques et les distributeurs qui n'incluent pas d'évaluations et d'avis sur leur site risquent de perdre des consommateurs au profit des sites qui les incluent. Selon PowerReviews, l'étude concernant le comportement d'achat montre que près de la moitié des acheteurs se tourneront vers un moteur de recherche s'il n'y a pas ou pas suffisamment d'avis pour un produit sur le site de la marque ou du distributeur. 25% d'entre eux sont susceptibles de se diriger vers Amazon pour trouver des évaluations, et 20% partiront vers un autre site de marque ou de distributeur.



Par ailleurs, le rapport examine l'effet des notations via des étoiles. Les recherches de Profitero constatent que sur Amazon UK, les 100 meilleurs vendeurs ont une cote d'étoiles entre 4,3 et 4,7, en moyenne. Quatre acheteurs sur cinq cherchent spécifiquement des évaluations négatives. Signe que les e-commerçants ne doivent pas s'inquiéter des critiques mais bien du manque d'informations.