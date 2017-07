Un tiers du trafic internet européen vient d'un smartphone

Encore majoritaire en Europe, la consultation d'un site web sur desktop est en baisse par rapport à la consultation mobile sur smartphone : en 2016, elle représente 41% du trafic des entreprises les plus matures en la matière analysées par Adobe, contre 32% l'année précédente.

Certains secteurs se révèlent néanmoins plus performants, à l'image des services financiers et des médias, avec respectivement 53 et 52% de trafic mobile. Pour l'ensemble du marché, Adobe prédit une part du smartphone de 31% dans le trafic internet l'an passé (contre 22% en 2015) pour une part du desktop de 58%, à comparer aux 65% de 2015.

Si l'on se penche sur les usages, on constate que 73% des sondés déclarent utiliser un smartphone pour chercher un itinéraire, 70% pour gérer ses e-mails et 65% pour consulter les réseaux sociaux. Les achats en ligne et la consultation du compte bancaire sont les usages en plus forte progression.

Seuls bémols : 64% des sondés déclarent préférer la navigation sur desktop, plus facile, et le taux d'interaction reste en conséquence plus élevé sur ordinateur, avec par exemple 4,4% des internautes qui y achètent. Un chiffre qui tombe à 0,75% sur smartphone. La taille de l'écran et les sites non responsives en sont les principales causes.