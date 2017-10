1 / 11

Afin d'assurer une véritable convergence entre les médias, il importe d'aligner les standards de mesure (reach, fréquence, critères démographiques) mais surtout de s'assurer que publicités TV et digitale soient soumises aux mêmes critères d'"opportunity to see" (occasion pour le consommateur de voir le message).



Les différences entre les deux médias font surgir plusieurs questions: les internautes tolèrent-ils un spot de plus de 5 ou 6 secondes? Le pré-roll ou le mid-roll sont-ils réellement visibles? La pub digitale se trouve confrontée à la prévalence d'impressions non-visibles et à un taux de trafic invalide (robots). Deux fléaux contre lesquelles se battent les grandes marques: ces dernières demandent plus de transparence afin que les standards de la publicité numérique rejoignent ceux de la télévision.