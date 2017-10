1 / 11

L'entreprise israélienne Flytrex noue un partenariat avec l'Islandais AHA, spécialisé dans la livraison, et met en place un chemin de livraison par drone au dessus de Reykjavik. Flytrex ne fabrique pas de drone mais travaille en collaboration avec les autorités de régulation aérienne, gère la formation des employés et fournit un environnement cloud capable de gérer le parcours des engins volants en milieu urbain. L'hexacopter utilisé par Flytrex traverse une baie normalement contournée par les livreurs et réduit ainsi le délai de réception d'une demi-heure à quelques minutes.



À lire sur The Verge.