Amazon propose un nouveau moyen de paiement, sans frais: le consommateur imprime un code-barres ou l'affiche via son smartphone, et le présente ensuite à un revendeur partenaire. Le client peut ainsi verser en argent liquide une somme qui sera créditée sur son compte Amazon et lui permettra d'effectuer des achats sur le site. Le crédit est limité à 500 euros. le géant du Web s'adresse ainsi aux classes sociales qui n'ont pas accès à une carte bancaire.



