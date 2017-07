1 / 11

Les avis des consommateurs australiens divergent concernant l'implantation récente d'Amazon dans le pays, selon une étude publiée par finder.com.au. Environ 47% de la population se disent enthousiastes et espèrent réaliser de bonnes affaires, avoir accès à une offre plus large, à une livraison plus rapide. En revanche, 53% affirment préférer les boutiques physiques et s'inquiètent de l'impact de cette arrivée sur le commerce local. Le secteur du retail est très compétitif en Australie et les acteurs n'hésitent pas à recourir à des promotions importantes. De nombreux consommateurs, cependant, étaient déjà des habitués du shopping digital cross-border.



À lire sur Inside Retail.