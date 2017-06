1 / 11

L'enseigne effectue un test parmi ses clients ayant dépensé au moins 30 dollars au sein de son magasin de Warr Acres, dans l'Oklahoma. Ces derniers peuvent désormais retirer gratuitement leurs achats (y compris les produits frais) à un comptoir en libre service situé sur le parking. Le point de retrait sera prochainement ouvert 24 heures sur 24 (ses horaires sont restreints pour l'heure) et prendra le relais du magasin durant les horaires de fermeture pour les shoppers on line. Les clients sélectionnent une heure de retrait à l'issue de leur commande, obtiennent un code personnel et le transmettent à la responsable du kiosque, qui peut ainsi libérer la commande stockée dans un casier.



