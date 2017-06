1 / 11

Au mois de janvier dernier, la Chine a pris une mesure en faveur de l'écologie et a instauré une "taxe verte" à destination des peintures polluantes utilisées pour sur les containers dédiés au transport de marchandises. Ainsi, tandis que les industriels chinois produisent 90% des containers utilisés sur les bateaux et livrés au monde entier, 70% de la production des usines de containers a dû être suspendue le temps que ces dernières mettent leur matériel aux nouvelles normes. De plus, la nouvelle peinture, à base d'eau, requiert un temps de séchage plus long. Un ensemble de facteur qui provoque une hausse des prix spectaculaire (+69% par rapport aux tarifs les plus bas constatés l'an dernier) et se répercute sur tous les acteurs du transport maritime et de la logistique.



À lire sur Bloomberg.