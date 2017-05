1 / 11

Le champion chinois du paiement s'allie au spécialiste du traitement des paiements First Data pour déployer ses services auprès de 4 millions de marchands américains. L'initiative vise surtout les consommateurs chinois de visite aux États-Unis. Ces derniers ne seront ainsi plus contraints de changer de l'argent liquide ou de payer des frais bancaires en réglant par carte. Alipay acquiert également un avantage compétitif face aux mastodontes locaux, Apple Pay, Android Pay et PayPal.



À lire sur Bloomberg.