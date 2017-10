1 / 11

Le pure player Boxed est spécialisé dans la vente de produits domestiques et alimentaires encombrants. L'entreprise se dote d'une flotte de chariots autonomes au sein de ses entrepôts, afin de faciliter le travail des "pickers". Une fois chaque article d'une commande déposé sur le petit véhicule par un employé assigné à un secteur, le chariot se dirige vers l'équipe en charge de l'emballage final. Le nombre de "picks" par heure pourrait ainsi augmenter de 80%, selon l'entreprise.



Boxed, No. 326 in the Internet Retailer 2017 Top 1000, is a web-only merchant of groceries and household products. Similar to Costco Wholesale Corp.(No. 8), Boxed mainly sells bulk products.