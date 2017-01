1 / 11

Sourcepoint, spécialisée dans le blocage des bloqueurs de publicité, vient de boucler une levée de fonds de 16 millions de dollars. L'entreprise se décrit comme une "plateforme de compensation de contenu", qui aide les éditeurs à récupérer l'argent perdu à cause des ad blockers. Sourcepoint sensibilise ainsi les lecteurs à cette problématique et leur propose de choisir entre voir les publicité et payer pour lire le contenu, qui doit être financé.



À lire sur Business Insider