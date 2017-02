1 / 11

Ikéa part en guerre contre les pubs intempestives! Vous connaissez le syndrôme du gros pouce? Ce moment où vous surfez sur votre mobile et cliquez sur une publicité sans le vouloir. Pour remédier à cet irritant, Ikéa a mis au point une bannière sur laquelle on ne peut pas cliquer sans le vouloir. Ainsi, chaque fois qu'un internaute clique sur un spot de la campagne "Where life happens", un message s'affiche afin de vérifier s'il ne s'agit pas d'une erreur.



À lire sur wcie.fr