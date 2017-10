1 / 11

Ikea lance une application destinée à rapprocher la vente en ligne de l'expérience en magasin. L'utilisateur choisit un meuble parmi les 2000 références du catalogue, prend une photo de l'endroit de son domicile censé l'accueillir et insère le meuble sur l'image. Il est également possible de changer son emplacement dans la pièce. L'application permet de connaître le prix des articles et de les réserver, puis renvoie sur le site web de l'enseigne pour finaliser l'achat.



À lire sur Tech Crunch.