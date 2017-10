1 / 11

Tommy Hilfiger dévoile sa collection d'automne via un défilé "aussitôt vu, aussitôt acheté" à destination des clients mobinautes de la marque. Une opération possible grâce à un partenariat avec la start-up Slyce. Le défilé aura lieu à Venice (un quartier de Los Angeles) et sera accompagné d'outils mobiles de recherche visuelle et de reconnaissance d'image. Les personnes présentes pourront ainsi acheter les articles sur scène simplement en les prenant en photo. Les produits seront instantanément disponibles sur le site web de la marque et l'appli mobile.



