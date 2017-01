1 / 9

Selon une récente étude d'AOL, les annonceurs et les éditeurs s'accordent à dire que la création d'une " technologie créative de meilleure qualité " stimulera la publicité vidéo numérique en 2017.

Les consommateurs ont plus que jamais le contrôle sur leur expérience en ligne. En investissant dans la créativité et la technologie, les attentes des utilisateurs sont finalement satisfaites avec des publicités pertinentes et des formats attrayants. Ce processus de personnalisation mène à des expériences créatives réelles fondées sur des données.

Mais il est important que les marques surveillent les obstacles éventuels, comme un mauvais ciblage. Ces obstacles peuvent être évités grâce à de nouvelles plateformes programmatiques qui optimisent et restituent des expériences publicitaires dynamiques auprès des consommateurs, leurs permettant de se sentir inclus et apportant aux marques les outils dont elles ont besoin pour réussir.