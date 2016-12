1 / 4

REI, marque américaine d'équipements pour sports outdoor, a frappé un grand coup en boycottant le fameux Black Friday, jour d'hystérie consumériste. En refusant d'ouvrir ses boutiques et son e-shop, mais aussi en rémunérant ses employés pour qu'ils aillent profiter un peu du "grand air", la marque a pris un risque commercial conséquent pour lancer un dispositif insolite. Cette opération antistress était soutenue par un écosystème digital autour de l'application Opt Outside, dotée de contenus et fonctionnalités incarnant au mieux la vision de la marque. En se réappropriant les notions de nature et de plein air lors d'un événement où un nombre inquiétant d'Américains se bousculent dans les malls, REI est parvenue à donner de la profondeur à sa promesse de marque. En renonçant à ce qui aurait pu être la journée la plus lucrative de l'année, REI investit dans les valeurs aspirationnelles qui animent sa communauté - à commencer par ses collaborateurs - pour un ROI pensé sur la durée, en soft-power.