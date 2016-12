1 / 8

Avec 1 milliard de recherches et 400 millions de visuels téléchargés chaque année, Getty Images est une niche d'"insights précieux sur l'appétit moderne pour la consommation d'image" détaille Jacqueline Bourke, senior manager creative de la banque d'images américaine. D'autant que 97% des visiteurs se rendent sur le site dans le seul but de glaner des sources d'inspiration visuelles. Des sources d'inspiration qui se nourrissent et reposent sur "des évènements importants dans les univers des médias, de la pop culture, de la publicité et de l'art, combinés à la compréhension des principales tendances sociales, culturelles, économiques et technologiques qui aident à façonner le comportement humain".



Fort de cette data, Getty Images présente chaque année les tendances visuelles émergentes qui marqueront l'année suivante. D'après Jacqueline Bourke, l'année 2016 a été celle du "basculement" : celle qui a vu l'acceptation de la réalité virtuelle en tant que véritable shift technologique et non simple tendance gadget, durant l'usage d'un storytelling de marque plus réaliste s'est démocratisé, ou encore qui a fait de la mentalité des Millennials la norme. Les 6 prédictions visuelles de Getty Images pour 2017 découlent de ces évolutions mais aussi des tendances de l'année écoulée, tout en se répondant les unes aux autres.



Plus que des recommandations clés en main, la banque d'images espère "pousser les marques à réfléchir sur leur communication d'une manière contemporaine". La difficulté pour les annonceurs réside donc dans la capacité à faire coller l'univers et la personnalité déjà définis de la marque avec des tendances en constante évolution.