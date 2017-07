Avec un panier moyen en croissance (+ 3 %) et un chiffre d'affaire qui augmente (+ 29 %), la première semaine de l'édition 2017 connaît une augmentation significative de la fréquence d'achats en ligne. Des résultats qui confirment l'importance du e-commerce dans les habitudes de consommation des Français.

Sans surprise, deux secteurs relatifs au "plaisir" reporte la palme : l'équipement sportif (enregistrant un panier moyen à 95 €) et la mode (+ 38 % de dépenses vs. les soldes d'été 2016). Un classement complété par les e-commerçants du secteur de l'équipement automobile qui associent l'effet soldes à celui de la préparation des vacances d'été (+ 40 % de transactions vs. l'édition 2016).

D'autres secteurs font également leurs preuves en période de soldes (en comparaison d'une période normale), notamment du fait de fortes promotions qui favorisent l'achat d'impulsion. C'est le cas entre autres de l'électronique (+ 195 % de CA), des voyages (+ 154 % de transactions) et de la musique (+ 54 % sur le panier moyen).

Le m-commerce confirme également ses performances puisque par rapport à la même période en 2016, les achats sur mobile ont progressé de 4 % alors que l'ordinateur et la tablette ont respectivement reculé de 3 et 1 %. Mention spéciale à la navigation sur terminal mobile dans le secteur de la mode qui représente 41 % des achats.

Méthodologie :

Étude menée sur les transactions de 116 marchands HiPay en France sur trois périodes clés du 22 au 28 juin 2016, du 21 et 27 septembre 2016 et du 28 juin au 4 juillet 2017.