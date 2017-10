Face à des métiers de plus en plus techniques et data driven, les responsables marketing passent par des consultants externes faute de ressources et de compétences suffisantes en interne. Mais à quel prix? C'est à cette question que répond la plateforme Bubbleting au travers de son baromètre de l'emploi dans l'IT pour septembre 2017, réalisé à partir de la moyenne des prestations facturées ces trois derniers mois.

Parmi l'ensemble des métiers représentés, c'est celui de consultant Growth hacking qui revient le plus cher (800€/jour), devant le consultant fonctionnel expert métier ERP/CRM (780€ /jour), le consultant BI / Big data (660€ /jour) et le consultant Chef de projet digital (600€ /jour). Des profils comme ceux de consultant en SEO, Communication digitale, ou community manager sont eux en bas de la liste, avec respectivement 480, 300 et 280 euros par jour.

"Il existe un vide de compétences sur ces métiers du digital. Jusqu'à présent, les entreprises misaient essentiellement sur le marketing traditionnel et la publicité. Aujourd'hui, elles souhaitent évoluer vers cette transformation numérique en s'attaquant aux réseaux sociaux, pour obtenir leur part du gâteau en atteignant le plus grand nombre à moindres frais", explique Johan Levy, Fondateur et CEO de Bubbleting.