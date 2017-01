2016 a probablement été l'année de la prise de conscience de l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème de la publicité digitale quant à la problématique de la fraude. D'une part en raison de la croissance continue du média digital, qui devrait peser 3529 millions d'euros en 2017 soit 31,7% des investissements publicitaires en France (dépassant la télévision pour la première année). Mais aussi grâce au travail d'éducation réalisé notamment par l'interprofession et les associations du secteurs (UDA, IAB, SRI...) qui attendent par exemple une implication du gouvernement dans ce sens. La plateforme programmatique Tradelab et la solution d'ad verification Adloox donnent un aperçu des façons de préserver l'efficacité programmatique dans une infographie.

Si la fraude est le principal ennemi du marketing programmatique, les questions de la visibilité et de brand safety (contexte de diffusion d'une annonce publicitaire) sont également à prendre en compte. Avec des bénéfices entre autres ROIstes pour les annonceurs comment la rationalisation des investissements publicitaires et l'optimisation de l'efficacité média. Pour cela, Adloox à travers sa solution native intervient au moment des bid requests, lorsqu'un ad exchange lance à appel d'offres sur des emplacements publicitaires, pour détecter la fraude à la fois côté utilisateur (s'agit-il d'un internaute humain ou d'un bot ?) et côté éditeur (quelle est la qualité de ses inventaires ?). D'autres acteurs, comme White Ops, ComScore ou Integral Ad Science pour ne citer qu'eux, proposent également des solutions de détection de la fraude publicitaire.