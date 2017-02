Publié le 14/02/2017 par Pauline Balle et Stéphanie Marius

Le nouvel An en Chine, dont les festivités durent jusqu'au 15 février, demeure un moment marketing incontournable. La tradition des hongbao, petites enveloppes rouges, se virtualise à grande vitesse. Alors qu'Alibaba et Tencent rémunéraient auparavant largement les utilisateurs pour répandre l'usage du paiement mobile (via de nombreux cadeaux à gagner), les deux acteurs se battent maintenant sur le terrain du offline. Ils proposent ainsi des QR codes à scanner en point de vente.



La réalité virtuelle est également en vogue, sous forme de petits jeux, pour enrichir l'expérience du consommateur. Certaines chaînes d'hôtels utilisent notamment la réalité virtuelle pour faire gagner des vouchers via Alibapay et WeChat à une cible demandeuse de nouveautés.



WeChat a pris un temps d'avance sur son concurrent Alibaba et gagne des parts de marché sur Alipay grâce à la généralisation de ce système de QR codes.