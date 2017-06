L'étude vient mettre en exergue la forte convergence qu'il existe entre shopping et temps de vie. En effet, quand ils font du shopping, les Français ne souhaitent pas simplement acheter. Ils assimilent ce moment à un temps de détente, une occasion de sortir de la routine (20%). Derrière le prix, l'attractivité du territoire constitue ainsi le 2e critère le plus dans le choix d'un lieu de shopping (24%). D'ailleurs, 4 Français sur 5 se déclarent prêts à faire des trajets allant jusqu'à 1h et 48% profiteraient de cette sortie shopping pour faire du tourisme.

L'outlet : un concept qui se démocratise

Premier enseignement fort de cette étude : plus d'un Français sur 2 (52%), soit 26 millions de personnes, déclarent connaître le concept d'outlet. Un concept qui semble plus familier aux femmes (54% déclarent connaître le concept d'outlet) qu'aux hommes (49%).

Assez naturellement, du fait de la forte concentration d'outlets en région parisienne, la connaissance du concept est plus marquée chez les franciliens (63% versus 49% pour les provinciaux).

L'étude nous enseigne également que, loin des prédictions les plus pessimistes, le magasin physique a encore de l'avenir. On les sait hyperconnectés, et pourtant les 25-34 ans ne semblent pas encore avoir encore tourné le dos à l'expérience du shopping physique. Ils sont en effet 62% à déclarer être familier avec le modèle de l'outlet.

Enfin, ce sont les catégories socio-professionnelles supérieures qui montrent un niveau de connaissance le plus élevé (64%).

Méthodologie :

Étude réalisée par OpinionWay pour Neinver réalisée les 17 et 18 mai 2017 auprès d'un échantillon de 1009 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.