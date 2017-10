L'invention de la carte à puce en 1974 a permis à la carte bleue de devenir le moyen de paiement le plus utilisé en France depuis 2001. Le lancement de PayPal en 2004 marque un nouveau tournant dans l'industrie du paiement : la naissance de la monnaie électronique. Depuis, Apple a mis sur le marché sur e-wallet et son concurrent coréen Samsung ne devrait plus tarder à arriver sur le marché français. Il est néanmoins important de rappeler que pour l'instant, les Français sont particulièrement attachés aux paiements par carte bancaire, et ce, particulièrement sur les canaux de vente en ligne.

C'est le lancement d'Internet en 1974 qui a permis la création du e-commerce. Et c'est moins de vingt ans plus tard que CompuServe devient le premier site au monde à vendre des produits en ligne. Un premier pas qui permet aujourd'hui au secteur d'enregistrer un chiffre d'affaires de 72 milliards d'euros en France, plaçant le marché français en seconde position du classement européen.