Principaux enseignements à retenir pour lever les freins à l'achat sur mobile :

- sur mobile, il suffit de 39 secondes pour que l'utilisateur quitte sa navigation ;

- le temps de chargement est rédhibitoire sur mobile: les mobinautes ont près de 50% d'arrêter leur navigation après 5 secondes d'attentes ;

- en page panier, l'abandon de la navigation est 30% supérieur sur mobile que desktop. En cause: l'absence de récapitulatif, le manque d'informations sur les conditions générales de vente.

Méthodologie:

40 millions de sessions de navigation et 460 millions de pages dans le secteur de la grande distribution ont été analysées par ContentSquare.

Early buyers: les consommateurs qui réalisent leurs achats entre le 1er juin et le 15 juillet.

Late buyers: les consommateurs qui effectuent leurs courses entre le 15 juillet et le 31 août.