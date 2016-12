Au lendemain de Thanksgiving - le quatrième vendredi du mois de novembre- est célébré le Black Friday aux Etats-Unis. Les magasins et les sites web profitent de cette journée pour écouler leurs stocks avec de gros rabais. L'événement était, à l'origine, cantonné au vendredi mais il s'est progressivement étendu au week-end entier. L'année dernière, les ventes ont représenté plus de 50 milliards de dollars aux Etats-Unis. Le Black Friday s'étend aujourd'hui dans d'autres zones géographiques notamment en Europe. En 2014, 144 millions de chiffres d'affaires avaient été réalisés en France.

Le lundi suivant, les e-commerçants prennent le relais et organisent à leur tour des soldes exceptionnels durant une journée avec le Cyber Monday. L'expression date de 2005, cela fait suite à un communiqué du site Shop.org (" Cyber Monday'quickly becoming one of the biggest online shopping days of the year"). Selon l'étude Dealabs 2016, une " Cyber Week " commence même à voir le jour à l'initiative des géants de l'e-commerce, Amazon et Apple en tête.

Les chiffres en images :