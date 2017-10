Source : https://www.shopalike.fr/ecommerce-comportement-des-utilisateurs

Afin de connaître les habitudes de ses utilisateurs, le site ShopAlike, qui opère dans 13 pays en Europe, a analysé leurs systèmes d'exploitations et navigateurs internet privilégiés. Entre Windows, Mac, Android et iOs, la bataille fait rage en Europe et chaque pays a ses préférences.

Sur les ordinateurs de bureau, Windows toujours au sommet

Selon les chiffres communiqués récemment par Apple, il y a environ 100 millions d'utilisateurs Mac dans le monde. C'est peu comparé au milliard d'utilisateurs de PC sous Windows estimés par les experts. Le système d'exploitation de Microsoft serait donc présent sur près de 90% des ordinateurs de bureau. On retrouve à peu près cette proportion chez les utilisateurs de ShopAlike. En Europe, 85% d'entre eux naviguent sur le site depuis un ordinateur de bureau avec Windows comme système d'exploitation. Cette tendance se poursuit aussi chez les Français, qui sont un peu moins de 84% à utiliser un appareil équipé Windows.

L'hégémonie d'Android et d'iOs sur les smartphones

Les chiffres illustrant la puissance des logiciels Android et iOs sur smartphones sont difficiles à croire. Dans le monde, 99% des smartphones fonctionnent soit avec le logiciel de Google (Android) soit avec celui d'Apple (iOs). Si on pourrait imaginer que les deux géants se partagent le marché de manière équitable, il n'en est rien. Sur les dernières années, 9 smartphones sur 10 étaient équipés du système de Google.



Les utilisateurs de ShopAlike confirment encore une fois cette domination du couple Android / iOs, en accordant cependant une meilleure part de marché aux produits Apple (57% des sessions effectuées sur mobile sont faites sur Android contre 42% pour iOs). Les Français semblent également apprécier les produits de la marque à la pomme ; près de 50% des utilisateurs de ShopAlike sur mobile le font depuis un iPhone.

Google Chrome, largement devant ses concurrents

Google sort encore une fois grand vainqueur de la bataille des navigateurs utilisés pour accéder à ShopAlike. En Europe, plus de 53% des sessions sont faites depuis Google Chrome.