Sans grande surprise, c'est Amazon, qui domine largement la tête de ce classement des sites de vente en ligne préférés des Français à Noël avec 61% des suffrages au classement général, loin devant son concurrent Cdiscount, qui ne rassemble que 19% des sondés. La 3e place du podium est remportée par la Fnac sauf pour les 55 ans et + qui lui préfèrent Darty et les hommes, eBay.

L'étude Toluna pour Webloyalty note cette année l'entrée d'AliExpress au classement général en 10e position ; les 18-34 ans le place même en 4e position et les hommes, en 8e position. Le grand concurrent chinois d'Amazon souligne ainsi son arrivée et son développement sur le marché français. Le site des petites annonces gratuites, Leboncoin, continue d'être un des sites préférés des Français en période de Noël mais dans une moindre mesure puisqu'il comptabilise près de 10% des suffrages vs 22% en 2015.

Ce classement évolue selon l'âge et le sexe des internautes interrogés, permettant à certains sites d'être nommés dans le Top 10. En effet, la tranche des 18-34 ans donne sa préférence à d'autres sites comme Asos (en 6e position) et Vente-Privée (en 9e position). Les seniors, quant à eux, classent Darty en 3e position de leurs sites préférés (alors que l'enseigne est absente du Top 10 des 18-34 ans). Ces derniers marquent également leur intérêt pour le tourisme avec AccorHotels en 9e position.

Enfin, les préférences des femmes et celles des hommes en matière de site e-commerce sont sensiblement différentes. Les femmes permettent aux sites web de La Redoute et Showroomprivé de rentrer, respectivement, en 9e et 10e positions dans le classement. Les hommes, de leur côté, accordent à Booking la 7e place et AliExpress 8e place du classement de leurs 10 sites préférés pendant la période de Noël.

Méthodologie : le sondage Toluna a été réalisé en novembre 2016 auprès de 1 000 répondants âgés de 18 ans et plus, en France.