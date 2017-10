90% des directeurs marketing interrogés considèrent que l'enrichissement des données est un enjeu important, voire essentiel pour deux tiers d'entre eux. Néanmoins, dans plus d'un cas sur deux, il n'y a pas de véritable stratégie en matière de récolte et d'exploitation de la data. 43% des responsables sondés ne connaissent même pas le nombre de visiteurs de leur site Web et 25% des directeurs marketing considèrent que le niveau de connaissance client de leur entreprise est mauvais. Seulement 10% en sont satisfaits.

Si entre 64 et 74% des données en base sont principalement des données déclaratives, socio-démographiques et de contact, les reponsables sondés pensent désormais privilégier les données de préférence (50%), sociales (43%) et comportementales (41%).

Pourtant, près de 3 consommateurs sur 4 sont disposés à partager leurs données personnelles à condition de recevoir des offres personnalisées et d'être assurés que ces données sont protégées dans un cas sur deux. Les entreprises qui y arrivent enregistrent une hausse de leur taux de conversion allant jusqu'à +45%.

Ce sondage a été réalisé par OpinionWay et e-Marketing.fr pour SPLIO et Reachfive auprès de 108 responsables d'entreprise, dont un tiers de CMO et un quart de CEO, CDO et responsables data.