Webloyalty, spécialiste de la monétisation d'audience pour le e-commerce, a établi une rétrospective* des temps forts du e-commerce en 2016. Cette année là, le nombre de transactions en ligne a augmenté de 9% par rapport à 2015. Le mois de novembre enregistre la plus grande progression de transactions en ligne, +19% par rapport à 2015, grâce notamment à un Black Friday record en France.

Les jours les plus dynamiques pour le e-commerce français en 2016 ont été les lundi, mercredi et dimanche et les mois les plus dynamiques janvier, novembre et décembre.

Les Franc?ais ont manifeste? un inte?re^t particulier pour les secteurs de l'e?quipement de la maison (+ 19% des achats), de la billetterie (+17%) et du tourisme (+13%).

Enfin, 38% des commandes en ligne ont été effectuées pendant les soldes d'hiver, les soldes d'été et la période Noël.



*source: évolution des volumes de transactions de 37 e-marchands dans les secteurs de la billeterie, de l'équipement maison, de la mode et du voyage.