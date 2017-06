Qubit, spécialiste des technologies de personnalisation marketing, publie les résultats d'une analyse portant sur plus de 2 milliards de parcours clients et 120 millions d'achats, visant à déterminer le potentiel de progression des ventes que les acteurs de l'e-commerce sont en droit d'attendre de techniques d'optimisation bien précises.

Il ressort de ce rapport que les spécialistes du commerce électronique pourraient majorer leurs revenus de jusqu'à 6 %, soit l'équivalent de plusieurs dizaines de milliards de dollars à l'échelon mondial, en privilégiant les techniques d'optimisation et de personnalisation les plus efficaces. "Nous avons réalisé l'étude de personnalisation marketing la plus exhaustive qui soit sur le marché, précise Will Browne, data scientist et responsable produits chez Qubit. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est l'ampleur de l'effet cumulé constaté chez les clients qui tirent le mieux leur épingle du jeu, certaines stratégies de personnalisation bonifiant jusqu'à 6 % les recettes e-commerce."

Ce rapport éclaire d'un jour nouveau les répercussions, sur les ventes en ligne, des stratégies ultra-performantes de personnalisation et d'optimisation de sites web, telles que le marketing de la rareté, de l'urgence ou de la preuve sociale. Ces types de techniques exécutent certaines fonctions comme afficher les niveaux actuels des stocks de produits consultés, ou alerter les acheteurs dès qu'une vente est sur le point de se terminer.



Il est établi que le marketing programmatique et les expériences de personnalisation s'appuyant sur des données clients, produits ou métier génèrent, partout dans le monde, de 2 à 14 fois plus de revenu additionnel par visiteur que les méthodes d'optimisation traditionnelles, axées sur des modifications cosmétiques telles que la couleur et l'emplacement des boutons. À l'inverse, certaines expériences, comme les fenêtres contextuelles ou boutons qui ramènent l'utilisateur en haut d'une page, risquent même d'avoir une incidence négative.

L'étude relève également que les acteurs qui pratiquent la personnalisation ciblée, à partir des comportements et préférences utilisateurs, peuvent escompter des résultats trois fois supérieurs à ceux qui usent de tactiques marketing non ciblées.



La nébuleuse de l'efficacité

Une enquête réalisée auprès d'environ 250 marketeurs établit que plus du quart (26 %) des marques investissent plus de 51 000 dollars dans des techniques d'optimisation et de tests de sites web, sachant que, parmi elles, près d'une sur dix (8 %) leur consacre plus de 100 000 dollars chaque année. Or, le rapport souligne l'efficacité limitée de nombre de ces tactiques élémentaires.

L'enquête fait également valoir des problèmes de transparence du même ordre que ceux constatés sur le marché publicitaire, 72 % des professionnels interrogés s'accordant à reconnaître que les prestataires technologiques devraient faire preuve de davantage de transparence quant à l'efficacité et l'évaluation de leurs solutions.

Des exigences de personnalisation côté consommateurs



L'analyse de Qubit met également en lumière l'environnement en ligne ultra-concurrentiel dans lequel évoluent les marques, près des trois quarts (73 %) des cyberconsommateurs réalisant la plupart de leurs dépenses sur une sélection de sites web (entre un et cinq).

Le ressenti des consommateurs semble également aller dans le sens des conclusions du rapport, qui relève que les clients attachent de l'importance à une personnalisation orientée données. La moitié des participants (50 %) avouent apprécier de recevoir des recommandations de produits correspondant à leurs centres d'intérêt ou préférences, tandis que près de la moitié (49 %) se disent disposés à communiquer leurs préférences à un cybermarchand pour bénéficier d'une expérience d'achat supérieure.

Une majorité de participants (81 %) estiment " très important " ou " relativement important " qu'un site web leur propose des offres promotionnelles ciblées en fonction de leurs propres préférences.

Méthodologie :



Qubit a classé par catégorie et analysé plus de 2 milliards de parcours clients et 120 millions d'achats, à partir d'un référentiel en contenant 12,5 milliards, afin de déterminer le type de progression que les acteurs de l'e-commerce sont en droit d'attendre de techniques d'optimisation multiples.