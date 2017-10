La tech domine à nouveau le classement Best Global Brands de l'agence Interbrand (Groupe Omnicom) : pour la cinquième année consécutive, ce sont Apple et Google qui domine ce classement, avec une valeur de marque respective de 184,1 (+3%) et 141,7 milliards de dollars (+6%). Microsoft (3e), Amazon (5e), Samsung (6e), Facebook (8e) et IBM (10e) sont les autres représentants d'un secteur qui place 15 de ses membres dans le Top100.



Les 5 marques à la plus forte croissance sont Facebook (+48%), Amazon (+29%), Adobe (+19%), Adidas (+17%) et Starbucks (+16%). Quant aux secteurs qui se distinguent cette année, on trouve le retail (+19%) suivi par le sport (+10%), la tech (+8%), la logistique (+7%) et les services financiers (+6%).



Si plus d'une entreprise sur deux est Américaine, la France se classe troisième derrière l'Allemagne grâce au luxe avec des marques comme Louis Vuitton, Hermes, Axa, L'Oréal, Danone, Cartier, Dior et Moët & Chandon. On notera l'arrivée de trois nouvelles marques à l'occasion de cette 18ème édition du classement : Netflix (78e), Salesforce (84e) et Ferrari (88e).

