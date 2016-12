Source : http://www.pricingassistant.com/blog/2016/11/23/ou-remplir-sa-hotte-du-pere-noel-cette-annee/

Avec 32% des cadeaux achetés en ligne en 2015, la période de Noël est stratégique pour les acteurs de l'e-commerce, notamment ceux spécialisés dans l'univers des jeux et jouets pour enfants. Alors que la Fevad prévoit que le panier moyen en ligne d'un acheteur français s'élève à 195€ en 2016, celui-ci peut-il varier suivant la date des emplettes ? Pricing Assistant a compilé les prix de 26 jouets de 9 marques (Barbie, Lego, Play-Doh, Playmobil, Vtech, Tomy, Nathan Jeux, Meccano et Fisher Price) sur 9 sites revendeurs (Toy'R'us, Amazon, Cdiscount, Maxitoys, Rueducommerce, King Jouet, La Grande Récré, Auchan, JouéClub) entre fin octobre et fin novembre 2016.



S'ils sont relativement stables, avec une baisse d'1.7% constatée sur la période, les prix des jeux et jouets sont variables suivant les revendeurs : sur les références étudiées, Cdiscount s'avère le plus accessible avec un panier moyen de 44,50€ et jusqu'à 52,50€ chez King Jouet. Avec un panier moyen de 45,50€ et plus de 35000 références disponibles, Amazon se positionne comme une référence du cadeau de Noël pour enfant.



Méthodologie : Pricing Assistant a collecté en ligne les données issues de 9 sites e-commerce concernant 26 produits phares de 9 marques de l'univers jeux et jouets du 27 octobre au 17 novembre 2016