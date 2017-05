Médiamétrie confirme la lente montée du mobile

Le mobile gagne encore du terrain. Deux tiers des visites de sites web sont en effet réalisées via un smartphone ou une tablette, selon un bilan publié par Médiamétrie en mars 2017. La progression demeure cependant faible (+0,8% pour les téléphones et +0,6% pour les tablettes depuis le mois de décembre). En revanche, la baisse des connexions depuis un ordinateur demeure régulière et s'établit à 1% en trois mois.



En parallèle, les mobinautes se convertissent progressivement à Android, au détriment d'Apple, qui perd ainsi 3,5 points depuis le mois de décembre, à 41,5%. Le système d'exploitation mobile de Microsoft demeure à la marge, avec un score de 1,1% des visites.



Enfin, les sites qui ont connu les plus fortes hausses en termes de visites sont le média social féminin Ohmymag (environ 8,9 millions de visites supplémentaires en un mois), suivi de son homologue masculin Gentside (tous deux appartenant au groupe Cerise), avec 4,8 millions de visites supplémentaires. À la troisième position se trouve le portail RTL.fr, qui connaît une évolution de 16% depuis le mois dernier, avec 3,2 millions de visites supplémentaires.