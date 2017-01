1 / 11

Parmi les opérations les plus spectaculaires de 2016: Uber Chine se fait racheter par son concurrent Didi Chuxing pour 6,651 milliards d'euros, l'investisseur chinois Tencent rachète 84% du capital de Finlandais Supercell (éditeur du jeu viral "Clash of clans") pour 8,171 milliards d'euros et Oracle acquiert NetSuite pour 9,026 milliards d'euros afin de booster son offre cloud.



