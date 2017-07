[Cas client] L'expérience au coeur des campagnes d'emails de la MAIF

Brand Voice offre aux marques l’opportunité de s’adresser directement aux internautes, grâce à un format s’intégrant parfaitement dans le fond et la forme du site.

Le cas :

La MAIF utilise la technologie de Live Content de Reelevant pour créer dans ses campagnes d' emails en temps réel du contenu dynamique, personnalisé et adapté à la situation de ses sociétaires.

L' objectif est de leur délivrer un message très pertinent, de simplifier leur expérience et leur proposer le moyen de contact et de relation le plus adapté.

En effet, le contenu des emails est personnalisé en fonction de l'heure d'ouverture de l 'email et de leur localisation. Il invite les sociétaires soit à se rendre dans la délégation MAIF la plus proche, soit à contacter la MAIF par téléphone.

Le scénario mise en place :

Si le destinataire du mail se trouve proche d'une délégation :

- pendant les horaires d'ouverture, il est invité à se rendre directement en délégation et une carte dynamique lui permet de localiser la délégation et les coordonnées de celle-ci lui sont affichées (adresse, heures d'ouverture)

- en dehors des horaires d'ouverture, il est invité à prendre rdv en délégation sur le web

Si le destinataire n'est pas à proximité d'une délégation :

- pendant les horaires d'ouverture (plus de 15 km), il est invité à appeler la MAIF et le numéro lui est affiché.

- en dehors des horaires d'ouverture, il est invité à appeler la MAIF en lui rappelant les horaires et le numéro lui est affiché.

Les résultats :

Les résultats sont très positifs et confirment l'intérêt d'utiliser la localisation pour enrichir l'expérience utilisateur et adapter les contenus en temps réel. L'engagement est amélioré ainsi que la conversion.

- 50% des personnes ayant ouvert l'email ont pu profiter immédiatement des services de la MAIF (délégation et téléphonie ouvertes).

- 50% des personnes ont eu une expérience enrichie et utile, car le message, adapté à l'horaire, propose des solutions alternatives.

- 70% des personnes se trouvaient dans un rayon de 15 kilomètres autour de la délégation au moment où ils ont ouvert l'email.

- +40% de visites en délégation sur les ouvreurs exposés à la personnalisation en temps réel.

" Pouvoir proposer du contenu personnalisé à nos sociétaires à l'ouverture du mail est clé ; toute l'équipe a été séduite par cette approche. Ce sont surtout nos sociétaires qui apprécient le service qui leur est apporté. Chaque sociétaire se voit ainsi proposer le moyen de contact le plus adapté à sa situation à l'instant T, c'est vraiment utile. "

Nelly Brossard

Directrice du Marketing et de la Digital Factory

Vous pouvez télécharger le cas client MAIF ici : https://www.reelevant.com/project/maif-a-augmente-visites-delegation/