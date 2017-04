366 étend son offre mobile et lance cinq nouveaux formats. Diffusés sur les espaces digitaux des marques de presse quotidienne régionale, ils ambitionnent de proposer une meilleure intégration publicitaire, une meilleure personnalisation et une interaction enrichie avec l'internaute.

Les formats Splitcard, Flying Carpet et Carroussel



Ces trois formats sont disponibles en m-web (sites mobile) en plus du desktop. Intégrés au coeur du rédactionnel, ils permettent une intégration totale de la publicité tout en respectant l'expérience de lecture du mobinaute.

Les formats Collection et Touchpoint



Ces deux formats offrent une forte visibilité aux annonceurs et engagent directement le mobinaute dans une expérience de marque ludique et instructive. Ils ont été développés en HTML5 et sont disponibles en m-web (sites mobile), sur les applis et en desktop. À noter, ils peuvent être entièrement customisés et intègrent, selon les besoins, de la vidéo, du texte et des calls to action.

Tous les formats sont disponibles en diffusion nationale via l'offre MOB66, ou en diffusion régionalisée via l'offre PQR On Demand (POD).