Amazon intègre le top 10 des marques les plus présentes

Depuis 6 ans, Havas Media Group sonde les Français sur leur exposition aux marques au quotidien grâce au baromètre OSEP réalisé par l'institut CSA. Ce dernier mesure le rapport entre la présence de 270 marques sur les média paid, owned, earned et shared et leur perception par les consommateurs. A l'origine de la moitié de la présence médiatique des marques, la publicité perd cependant 3 points d'influence dans ce classement par rapport à 2016. Dans le détail, la communication publicitaire classique représente 74%, même si elle perd peu à peu du terrain au profit du sponsoring qui gagne 1 point pour s'établir à 11%, derrière les 15% du marketing direct (prospectus et emailing). La publicité domine toujours les médias propriétaires (points de vente, site web, réseaux sociaux) qui représentent 36% (+ 3 points) de la visiblité, devant les contenus earned media (bouche-à-oreille, retombées presse, avis consommateurs).

Top 10 OSEP : Google, Facebook, TF1, Youtube, M6, Coca-Cola, France 2, France 3, Amazon, Orange

Top 10 OSEP hors marques média : Coca-Cola, Amazon, Orange, La Poste, Nutella, EDF, Danone, Apple, Free, Kinder

Le baromètre OSEP 2017 est dominé, une fois encore, par les marques média et notamment les plus digitalisées d'entres elles : Google, Facebook et TF1 composent le trio de tête, suivie par Youtube, M6 ou encore les chaînes du groupe France Télévisions. Le top 10 recense une seule marque de produits de grande consommation : Coca-Cola. De son côté, Amazon fait son entrée dans ce classement à la 9e place.



Si l'on retire les marques média du baromètre OSEP, Amazon se distingue également en passant de la 8e à la 2e place. Ce classement, toujours dominé par Coca-Cola, voit également l'arrivée de La Poste directement en 4e position, et le départ de Renault, empêtré dans le "Diesel Gate". Quant à Danone, qui occupait la 2e marche en 2016, il dégringole à de 5 places et sort même du classement OSEP marques média comprises.



Méthodologie : le baromètre OSEP est réalisé par l'institut CSA pour Havas Media Group auprès de 5500 individus de 15 à 59 ans interrogés en novembre 2016 sur 270 marques dans 22 secteurs d'activité



