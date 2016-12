Audience mobile : Médiamétrie élargit sa mesure

35,6 millions de Français ont consulté un site ou une application mobile depuis leur smartphone en août 2016, soit près de 2 individus sur 3. Avec en tête des domaines visités, Google (34217000 visiteurs uniques), Facebook (31192000 visiteurs uniques) et Youtube (25981000 visiteurs uniques), tandis que les sites et applications de sport, portés par le contexte des Jeux Olympiques, ont rassemblé 17,6 millions de mobinautes. Ces chiffres sont tirés de la nouvelle version de la mesure d'Audience Internet Mobile de Médiamétrie, qui combine désormais données user-centric et site-centric dans un soucis de représentativité de l'audience mobile.



Une mesure hybride pour représenter des usages hybrides

La mesure d'Audience Internet Mobile s'appuie sur un panel Médiamétrie constitué de plus de 5000 mobinautes de France métropolitaine de plus de 11 ans, qui renseignent leurs usages média mobiles grâce à l'installation d'une application de mesure sur leur smartphone. A présent, l'outil développé par la société d'études média englobe d'une part les données d'audience de l'ACPM, d'e-Stat Médiamétrie et d'AT Internet, ainsi que la consommation média réalisée sur les navigateurs internes au sein d'une application tierce, à l'instar de Facebook. De cette façon, l'audience est attribuée aux éditeurs de contenus et non aux plateformes de consultation. Cependant, les contenus hébergés à l'extérieur de l'écosystème de l'éditeur, comme les plateformes types Instant Articles ou Google AMP, ne seront pris en compte dans la mesure d'audience de l'éditeur qu'à partir de 2017.