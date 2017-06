Back to school: comment être visible auprès des e-commerçants?

Salon e-commerce, "back to school", marronniers de fin d'année: c'est aujourd'hui que les stratégies à destination de l'e-commerce se préparent. Ce secteur extrêmement concurrentiel, qui s'adresse à des acteurs déjà très mûrs dans leur communication, notamment digitale, laisse peu de place aux actions différenciantes. Pourtant, des solutions existent pour se démarquer.

Repenser sa communication

Les codes et les outils qui étaient l'apanage des communicants il y a cinq ou sept ans sont dépassés. Aujourd'hui, un visuel décalé n'est plus différenciant quand on s'adresse au secteur de l'e-commerce. La multiplication des outils et l'explosion des canaux sont déjà actées et intégrées par un secteur qui maîtrise parfaitement la conception de stratégies marketing et digitales. Pourtant, si tout a été fait, tout reste encore à inventer. Les problématiques actuelles se portent davantage sur l'optimisation que sur la conquête, sur l'équilibrage des outils de communication plutôt que sur leur prolifération: en somme, il faut mettre au point de nouveaux concepts pour séduire un secteur déjà très pointu sur la question. Pour cela, on privilégie des stratégies globales et omnicanales, et l'on va chercher dans d'autres secteurs des ressources moins conventionnelles ou inexploitées par l'e-commerce.

Data is the new digital

Si les e-commerçants maîtrisent les campagnes digitales et les réseaux sociaux, les stratégies qu'on met en place pour leur adresser des messages manquent d'innovation. Aujourd'hui, pour être visible auprès de ce secteur, il faut décloisonner ses ressorts et adopter une vision globale qui inclut l'ensemble des leviers de façon coordonnée. Faire preuve d'audace, d'inventivité. Se focaliser sur le ROI. Chéri des e-commerçants, celui-ci peut être propulsé par des procédés traditionnels, et par d'autres... un peu moins usuels. Parmi eux: la data.

La question, c'est comment bien exploiter la data pour la transformer en outil de com?

En effet, si l'e-commerce connaît le digital sur le bout des doigts, l'inconnue de l'équation, c'est la data. Bien qu'aujourd'hui les moyens pour la récupérer soient de plus en plus démocratisés, qu'en faire? Comment bien exploiter la data pour la transformer en outil de communication?

Intégrés à une stratégie 360, des outils d'analyse peuvent avoir une incidence directe sur sa visibilité auprès des e-commerçants. Parmi eux, Talkwalker permet de récolter et d'exploiter des données provenant de l'ensemble des vecteurs de communication. Monitorer sa visibilité web, dénicher ses interlocuteurs les plus influents, étudier la position de ses concurrents, dégager les sujets phare du secteur, les canaux les plus utilisés et les plus porteurs pour être visible auprès du e-commerce: pourvu qu'elle soit bien exploitée, la data apporte des informations précises pour monter des stratégies de communication plus efficientes, et ainsi gagner en visibilité auprès de l'e-commerce.

Travailler le brand content

Par ailleurs, le contenu reste la meilleure preuve de votre légitimité, et le meilleur outil de visibilité à partager. Pour ce levier qui a rapidement saturé le marché, la règle d'or est simple: la qualité à tout prix. Quels contenus activer ?

Livres blancs, landing page, call to action. Ce type de contenu offre aux acteurs s'adressant aux e-commerçants la possibilité de recueillir une data analytique pour monitorer les comportements et attentes de leurs clients. À la clé, des données précises pour ajuster leur stratégie de communication selon leurs besoins.

Réseaux sociaux. Innovation rime avec sponsorisation. Chez LinkedIn comme chez Twitter, des campagnes de sponsoring permettent de mieux cibler l'auditoire et de pousser des contenus qualifiés susceptibles d'apporter un meilleur taux de pénétration au sein du réseau. Le contenu, lui, doit être à forte valeur ajoutée: privilégiez les infographies, les livres blancs, les vidéos ou les témoignages.

Pop (it) up. Entourez-vous d'acteurs tels qu'Appear Here. Start-up anglosaxone, ce leader mondial sur son marché loue des lieux parisiens atypiques et éphémères pour des pop-up stores, des tables rondes ou des lancements réussis.

RP. Levier traditionnel mais non pas moins important, les RP permettent d'améliorer sa visibilité auprès de médias nationaux, spécialisés et des influenceurs. Créer une relation de proximité avec cette presse coeur de cible en les rencontrant en one to one ou via un press tour reste une façon simple et efficace de faire passer vos messages.

L'e-commerce est un secteur en plein essor qui maîtrise déjà parfaitement sa communication. Néanmoins, des outils comme l'intelligence artificielle et la réalité augmentée se développent de plus en plus, et s'apprêtent à venir bouleverser les codes à peine établis du secteur. Si les stratégies omnicanales sont aujourd'hui très efficaces, ne devrions-nous pas parier demain sur ces nouvelles technologies?